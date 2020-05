Pendant le confinement, les personnels d'un Ehpad de Château-Gontier sur Mayenne ont réalisé une vidéo et écrit une chanson à partir des mots des résidents confinés.

VIDÉO - "Nos familles nous manquent, nos amis aussi, mais on tient le coup" : le vécu dans un Ehpad confiné

Les personnels de l'Ehpad Les Marronniers de Château-Gontier sur Mayenne ont écrit une chanson et filmé les résidents pendant le confinement.

C'est une très jolie vidéo réalisée par les personnels d'un Ehpad mayennais pendant la période de confinement, à partir des messages, des mots, des résidents de cette maison de retraite pour personnes âgées dépendantes. Les personnels de l'Ehpad Les Marronniers de Château-Gontier sur Mayenne ont écrit une chanson et filmé les résidents de l'établissement il y a quelques semaines. La vidéo a été publiée il y a quelques jours.

"Depuis plus d'un mois nous sommes confinés, même s'il fait beau, ni sorties, ni visites. Tous ensemble on se bat contre ce virus, tous ensemble, tous unis. Nos familles nous manquent, nos amis aussi, mais on tient le coup" chantent les personnels de l'Ehpad, en montrant les messages que les résidents ont voulu transmettre à leurs proches.