VIDEO - " Notre patrimoine doit être une cause nationale, et c'est en train de le devenir"

Sabine de Freitas est la co-gérante de l'entreprise Muro dell'Arte. Une entreprise de conservation du patrimoine spécialisée dans la restauration des fresques et peintures murales. A ce sujet, elle animera une conférence ce samedi à 15h à l’Église St-André de Villaines-les-Rochers à l'occasion des journées du patrimoine.

Ce vendredi, Emmanuel Macron est dans le Gers. Il visite l'Hôtel de Polignac, monument historique qui est en train d'être restauré grâce à l'argent du Loto du patrimoine. Ce loto a permis de récolter des centaines de milliers d'euros pour plusieurs de nos monuments tourangeaux en péril. Comme les 473 000 euros qui ont permis de restaurer l'Eglise de la Celle-Guenand.

"C'est une véritable résurrection pour ce joyau qui menaçait vraiment de s'effondrer. Grâce au loto, ce joyau de l'architecture romane est désormais sauvé.

Le patrimoine français fait partie de notre histoire. C'est un patrimoine extraordinaire et c'est grâce à lui qu'on a autant de tourisme en France. Il faut que ça devienne une cause nationale et c'est justement ce qui est en train de se faire. Grâce notamment à ce loto du patrimoine. Car pour le reste, les aides financières sont un peu compliquées à obtenir et sont surtout réservées au patrimoine classé ou inscrit aux monuments historiques. Et encore, les dossiers à monter sont colossaux et très complexes et beaucoup de petites communes baissent les bras. Même si la région Centre et le département d'Indre-et-Loire aident beaucoup pour le patrimoine"

Le Loto du patrimoine a permis également de lancer les travaux de restauration de l'Eglise de Rigny-Ussé, mais aussi de la Collégiale St-Ours à Loches. Sans oublier le château du Chillou à Jaulnay.