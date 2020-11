VIDEO -" Nous n'avons plus de disponibilités pour accueillir des enfants en danger", reconnait Sauvegarde 37

Pour en parler, Cécile Delhomme, la directrice générale de Sauvegarde 37, l'une des associations de protection de l'enfance en Indre-et-Loire était l'invité ce vendredi de France Bleu Touraine. Avec près de 250 salariés et une quarantaine de bénévoles, Sauvegarde 37 vient en aide et accompagne en Touraine près d'un millier d'enfants en danger physique ou moral :

" Ce que nous pouvons constater, c'est effectivement une sollicitation importante de nos dispositifs d'accueil et d'accompagnement. Avec _une augmentation croissante du nombre d'enfants accueillis depuis quelques années_. Pour plusieurs raisons. Une dégradation du contexte économique et cette année les effets du premier confinement. On imagine ce que ça peut provoquer sur des enfants qui sont 24h/24 au domicile avec des parents, sans aide extérieure".

"Nous avons, nous, des places d'urgence pour accueillir des enfants quand ils sont en danger. Mais nous avons aussi des moyens au niveau de l'accompagnement à domicile. Et à ce jour, nous n'avons plus de disponibilité pour accueillir des enfants en danger. Toutes sont occupées complètement.

Pourtant, il faut savoir que le département a un taux de places disponible et un taux d'accompagnement qui n'est pas en-dessous des autres départements français".

Le placement de l'enfant en famille d'accueil ou en établissement doit toujours être pris en dernier recours. "Le principe est d'éviter au maximum de séparer l'enfant de sa famille. Nous faisons tout pour accompagner d'abord l'enfant dans sa famille pour réduire suffisamment les dangers. C'est ce qu'on appelle l'action éducative en milieu ouvert qui peut ensuite être renforcé si besoin. Dans la majorité des cas, ce sont des _difficultés socio-éducatives qui entravent la parentalité des familles de ces enfants en danger._"