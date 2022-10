VIDÉO - "Nous sommes le couteau suisse" : super (ou pas), quatre maires ruraux racontent leur quotidien

Le rôle de maire d'une petite commune rurale n'est pas de tout repos. A l'occasion du congrès de l'Association des maires ruraux de France en Dordogne jusqu'au 2 octobre, quatre maires ruraux se confient sur leur passion pour leur mission mais aussi les difficultés qu'ils rencontrent.

"Mes administrés sont comme ma famille, mes enfants", "On a une proximité avec les habitants qu'on n'a pas forcément dans les grandes villes", "On fait tout, nous sommes le couteau suisse", "Il y a beaucoup de choses qui reposent sur mes épaules", "Ce n'est pas toujours facile de contenter tout le monde" : venus de Dordogne mais aussi du Cantal et des Hautes-Alpes, quatre maires ruraux se sont confiés à France Bleu Périgord sur les bons et les mauvais côtés de leur quotidien. L'Association des maires ruraux de France a rassemblé ses adhérents pendant trois jours jusqu'à ce dimanche 2 octobre à Eymet, en Dordogne.