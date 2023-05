VIDÉO - "On est un peu comme les musiciens d'un chanteur", Maxime Ducasse, ancien banderillero nîmois

"Les novilleros, les matadors, tous, ils sont grands. Car un gamin qui torée une novillade sans picador ou une novillade piquée, c'est sa corrida, au même titre que la figura avec laquelle vous avez toréé à Madrid." Après 30 ans de carrière, Maxime Ducasse ancien banderillero nîmois sort aujourd'hui un livre, "La cour des grands" aux éditions du Diable Vauvert. Les textes qui sont publiés, il les a écrits à la fin de chaque saison, sans avoir du tout l'intention d'en faire un livre.

C'est Jacques Durand, le journaliste et chroniqueur taurin de Libération, ami depuis toujours qui l'y a poussé. Il préface d'ailleurs le livre de Maxime. "Moi, je pensais qu'un jour, je ferais un repas chez moi avec des amis, on aurait sorti ces textes et on aurait rigolé. Personne ne savait à part lui que je les avais écrits. Et puis, un jour, Jacques a eu les mots pour me convaincre et là, j'ai dit, on le fait."

"Les arènes, c'est le seul endroit où la mort est représentée par un être vivant"

Le résultat : ce livre où Maxime Ducasse livre ses souvenirs et les moments passés avec les toreros. "Sans la cuadrilla, le torero n'existe pas. Sans le torero, la cuadrilla n'existe pas. On est un peu les musiciens du chanteur si on veut faire une comparaison avec le monde du spectacle. Dans les arènes, c'est le seul moment où le danger, le risque, la mort, sont représentés matériellement par un être vivant. Le toro représente ça. Je pense que c'est ce qui donne la force au spectacle de la corrida." La suite, c'est à découvrir dans "La cour des grands". Maxime Ducasse sera ce samedi 27 mai à partir de 15h à la librairie Teissier, rue Régale à Nîmes pour y dédicacer son livre.

