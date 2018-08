Puy-de-Dôme, France

Pendant les vacances, vous êtes nombreux à quitter votre domicile plusieurs jours voire plusieurs semaines. Pour partir l'esprit tranquille, les services de police et de gendarmerie du Puy-de-Dôme propose, comme chaque année, de surveiller votre maison ou votre commerce. L'opération tranquillité vacances permet de prévenir, notamment, les cambriolages.

650 habitations surveillées par les gendarmes dans le Puy-de-Dôme

Par exemple, à Ennezat, au nord de Clermont-Ferrand, les gendarmes patrouillent tous les jours. Sur leur téléphone, il y a une application qui leur indique les emplacements des habitations à surveiller. A chaque fois, ils font le tour de la maison, vérifient que les fenêtres sont bien fermées, qu'il n'y a aucun signe d'effraction. La cheffe d'escadron Stéphanie Serrat, de la compagnie de Riom, ne laisse passer aucun petit détail : "on regarde dans le jardin si il n'y a pas de tables ou de pots de fleurs renversés".

Et tout ceci rassure Edouard, un habitant d'Ennezat, déjà victime d'une tentative de cambriolage : "notre volet roulant a été fracturé à coups de pied de biche et on était là, ça fait peur." Du coup, grâce à la présence quotidienne des gendarmes, ce retraité et sa femme, Lucette, se sentent davantage protégés.

On est plus en sécurité." - Edouard, habitant d'Ennezat

Les conseils pour éviter les cambriolages

La présence des gendarmes ne fait pas tout. Pour prévenir les cambriolages, on doit également suivre quelques règles. "Il ne faut pas signaler son absence sur les réseaux sociaux ou sur son répondeur", rappelle la cheffe d'escadron, Stéphanie Serrat. Autres conseils : faire vider sa boite aux lettres ou encore faire ouvrir les volets et/ou faire allumer la lumière.

Ce qui est très important, c'est de montrer des signes de vie même si il n'y a personne dans l'habitation." - Stéphanie Serrat de la compagnie de gendarmerie de Riom

Les gendarmes rappellent qu'il ne faut que cinq minutes à des cambrioleurs pour pénétrer dans une maison, la fouiller et repartir avec des objets qui se revendent facilement, comme les bijoux.

L'opération tranquillité vacances, c'est aussi dans le Puy-de-Dôme. Pensez-y pour partir sereinement. https://t.co/2cgb26isYF — Préfet du Puy-de-Dôme (@Prefet63) July 21, 2018

Si vous voulez vous inscrire à l'opération tranquillité vacances, il faut seulement se rapprocher du commissariat ou de la brigade de gendarmerie la plus proche de chez vous, ou télécharger le formulaire d'inscription sur le site internet de la préfecture et l'y déposer ensuite.