VIDÉO - Orages de grêle en Dordogne : "on a presque envie de tout abandonner et faire notre vie ailleurs"

Céline et Eddy ont tout perdu dans la nuit du 20 au 21 juin lorsque de violents orages de grêle ont frappé le nord-ouest de la Dordogne. Leur maison est inhabitable, et presque une semaine après, ils ne peuvent rien faire. Ils attendent le passage de l'expert.

Il y a bien une bâche sur le toit, mais elle n'arrête pas de tomber et on entend les gouttes d'eau couler entre les planches de bois. "Dans la salle de bain vous voyez les bandes, elles sont toutes en train de ressortir. L'eau continue de rentrer et les murs absorbent, les plafonds absorbent. Jusqu'au moment où ça va s'écrouler avec l'humidité", montre Céline, les yeux tournés vers le haut.

Ici, au lieu-dit Champagnac à Vanxains, on découvre un paysage de désolation. Des branchages tapissent le sol, des bâches recouvrent les toits des maisons, et des morceaux de tuiles traînent par terre. Comme dans 45 autres communes du nord-ouest du département, de violents orages de grêle se sont abattus dans la nuit du 20 au 21 juin.

L'expert doit passer lundi

Depuis mardi, Céline et son mari Eddy viennent chaque jour. Il fait froid, des serviettes gorgées d'eau trainent un peu partout et une odeur d'humidité se dégage des chambres à l'étage. Ils vident les frigos, récupèrent quelques affaires et des bibelots. Chaque jour il pleut, et chaque jour la maison s'abîme un peu plus. "On se sent impuissants. On ne peut rien faire d'autre tant que l'expert n'est pas passé. Il y a encore des bris de verre dans le salon, on ne peut pas nettoyer. Je ne peux même pas venir avec mes enfants, j'ai l'impression que ça n'avance pas. C'est long", indique Céline.

Cette maison, ils l'ont acheté il y a sept ans et ils l'ont presque entièrement retapée eux-même. Les travaux étaient terminés, quelques heures avant l'orage la petite famille profitait de sa nouvelle piscine. "On touchait vraiment au but. Maintenant on n'a plus rien", soupire Céline. "On a presque envie de tout abandonner et de faire notre vie ailleurs."

Logés chez des amis

Et attendant d'être relogés, Céline et Eddy vivent chez des amis à Douchapt. La venue de l'expert leur permettra d'engager des discussions avec leur assureur et les artisans, et peut-être, de démarrer vite les travaux.