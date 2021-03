Ce mardi 30 mars, l'opérateur Orange annonce le lancement de la technologie 5G à Rennes et dans quatre autres communes de la métropole. Les performances sont trois à cinq fois supérieures à celle de la 4G. Aucune nouvelle antenne n'a été posée.

VIDÉO - Orange lance la 5G à Rennes et dans quatre communes de la métropole

Le débit obtenu avec la technologie permet de télécharger un film de 4 Go en moins d'une minute et trentes secondes.

Moins de 10 jours après la mise en ligne du rapport de la mission d'étude sur le déploiement de la 5G à Rennes, Orange dégaine ! Ce mardi 30 mars, à 10h, l'opérateur a allumé les 35 sites mobiles qui couvrent la capitale bretonne et quatre autres villes de la métropole avec cette nouvelle technologie.

En plus de Rennes, il est donc possible de capter la 5G à Chantepie, Cesson-Sévigné, Saint-Grégoire et Saint-Jacques-de-la-Lande. "La couverture des relais peut dépasser les frontières de ces villes, il est donc fort probable que des habitants de Betton ou Thorigné-Fouillard recoivent aussi la 5G," précise Olivier Mallegol, directeur réseaux pour Orange dans le grand ouest.

Couverture de la 5G dans la métropole rennaise. - Orange

Orange est le premier opérateur à fournir ce nouveau service sur la métropole rennaise. "Nous assurons une couverture de plus de 80% du territoire dans les communes où nous annonçons le déploiement de la 5G," assure Pierre Jacobs, directeur d'Orange dans le grand ouest. "70% de la population de la métropole peut désormais profiter de cette nouvelle technologie innovante."

En utilisant la fréquence de 3,5 Ghz, l'opérateur assure une stabilité du service qui va permettre de surfer plus rapidement sur Internet. "On propose une vitesse trois à cinq fois supérieure à la 4G. Il faut par exemple trois secondes pour télécharger un album, moins d'une minute et trente secondes pour un film HD de quatre gigaoctets," explique Olivier Mallegol.

Pierre Jacobs n'a pas manqué d'arguments pour vanter les mérites de la technologie. "Dès 2022, le réseau 4G va arriver à saturation. L'arrivée de la 5G va donc permettre aux utilisateurs de libérer de l'espace. Elle va aussi diminuer la durée de latence, ce qui est très utile dans le milieu de la santé."

Face aux nombreuses polémiques et aux inquiétudes qui entourent le déploiement de la technologie, le directeur d'Orange dans le grand ouest se veut rassurant. "Le réseau 5G est beaucoup moins énergivore. Le téléchargement d'un gigaoctet consomme dix fois moins d’énergie qu'en 4G." Olivier Mallegol ajoute : "Nos équipements émettent dix fois moins que ce qui nous est imposé par l'agence nationale des fréquences. Nous sommes très surveillés et c'est normal."

99,8% de la population bretonne reçoit la 4G Orange

Après Brest et Rennes, le déploiement de la 5G va se poursuivre en Bretagne, mais pour le moment Orange ne souhaite pas communiquer sur de nouvelles villes. En parallèle, l'entreprise développe l'installation de la fibre dans la métropole. "D'ici un an et demi à deux ans nous avons pour objectif de couvrir la totalité de la métropole," lance Pierre Jacobs.

La 4G ne sera pas abandonnée. Orange annonce une couverture de 99,8% de la population bretonne en 4G. "Nous sommes très attentifs à ce 0,2% et nous allons continuer à installer des antennes pour lutter contre les zones grises et les zones blanches," conclut le directeur grand Ouest.