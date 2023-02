VIDÉO - "Panna Cotta au Salon de l'Agriculture" : un chien de Dordogne en concours à Paris

Elle a le poil noir, parsemé de tâches blanches et feu harmonieusement disposées sur le corps et répond au nom de Panna Cotta. Une chienne bouvier bernois de sept ans et demi portera haut les couleurs du Périgord lundi 27 février 2023 lors du Concours général du Salon de l'agriculture à Paris. Cette habituée des concours est issue de l'élevage de Stéphane Leymarie à Montagnac-la-Crempse en Dordogne.

Panna Cotta , de l’élevage de Stéphane Leymarie participe au Concours général du Salon de l’Agriculture © Radio France - Emmanuel Claverie

Une habituée des podiums

Née dans un élevage de Hongrie avant de rejoindre le Bergeracois, Panna Cotta possède déjà un impressionnant palmarès. L'animal a été classé troisième du championnat de monde l'année dernière à Madrid, et troisième au championnat d'Europe à Bruxelles. "Sa participation au Concours général bouclera la boucle" se réjouit Stéphane Leymarie qui s'est découvert il y a douze ans une passion pour cette race de chiens, particulièrement attachante. Il en possède aujourd'hui neuf, et ses chiots s'exportent dans le monde entier. "Nous y allons sans pression confie-t-il, pour le fun, simplement pour montrer une chienne de notre élevage. Cela nous permet d'avoir une reconnaissance supplémentaire au niveau des expositions".