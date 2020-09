VIDEO -" Pas besoin de respecter la distance en amphi du moment qu'on porte un masque", Président fac de Tours

Philippe Vendrix, le président de l'Université de Tours était l'invité ce jeudi de France Bleu Touraine

"Dès le mois de juin, chaque faculté de l'université a réfléchi sur la meilleure manière d'accueillir les étudiants et comment réagir en cas de cluster. On a donc des plans de circulation, des organisations d'enseignement. Tous les étudiants et tous les personnels de l'Université doivent porter le masque."

"Dans les amphithéâtres qui ne sont pas forcément tous bondés, il n'est pas obligatoire de respecter la distance d'un mètre entre deux étudiants à partir du moment où ils ont un masque et qu'ils évitent d'avoir des contacts physiques. C'est d'ailleurs la recommandation qui sera publiée je pense aujourd'hui par le comité d'hygiène du ministère de l'enseignement supérieur."