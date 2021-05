VIDÉO - Passionnés et curieux guettent les avions de chasse de l'exercice "Atlantic Trident" à Mont-de-Marsan

Des avions de chasse par dizaines dans le ciel de Mont-de-Marsan : l'exercice Atlantic Trident, qui réunit depuis le 17 mai les armées de l'Air française, britannique et américaine, attire tout autour de la base aérienne curieux et passionnés, particulièrement impressionnés par les F-35 américains.

Chaise pliante posée en bord de route, chapeau vissé sur le crâne, appareil photo à téléobjectif en bandoulière : venus du Vaucluse spécialement pour apercevoir les manœuvres de l'exercice Atlantic Trident, ces deux "spotters" ne pouvaient rater le défilé des avions de chasse... surtout les F-35 américains. "Je crois que c'est une première en France ! Forcément, pour nous, c'est aussi une première alors on veut y être (...) on est des spotters, des passionnés de l'aviation. Avec la Covid, depuis un an et demi, on n'a pas pu faire grand-chose alors on se précipite à Mont-de-Marsan pour enfin faire des photos."

Les "spotters" savent où se placer. Sur les bas-côtés de la route, proches de la piste, ils guettent la silhouette et le son caractéristique des avions de chasse pour brandir leur appareil photo au meilleur moment. "C'est l'événement de l'année" assure Didier Durieux, président de l'association Bordeaux Mérignac Spotters. Avec un petit groupe, il a débarqué de Gironde pour retrouver d'autres membres de l'association, "les locaux, qui nous accueillent avec gentillesse" sourit Didier. Jusqu'au 28 mai, date de fin de l'exercice entre les armées de l'Air française, américaine et britannique, les spotters vont passer de longues heures le nez levé vers le ciel, à la recherche de la photo parfaite. "Le F-35 américain, c'est le gros concurrent du Rafale français sur le marché. Les voir tous les deux ensemble en manœuvre, c'est quelque chose d'unique."

Un avion de chasse en phase d'atterrisage à Mont-de-Marsan, le 24 mai 2021 © Radio France - Camille Huppenoire

Mais il n'y a pas que les passionnés qui se postent aux extrémités de la piste de la base aérienne de Mont-de-Marsan. Les curieux et les rêveurs sont au rendez-vous. Christophe veut surtout voir les F-35 américains. "D'habitude on les voit à la télé, les voir en vrai c'est largement mieux" s'enthousiasme ce Montois d'une trentaine d'années. Des touristes normands, intrigués par le bruit qu'ils ont perçu depuis leur logement, ont renoncé à une séance shopping pour voir les avions. "C'était pas ce qui était prévu mais c'est super" s'amusent-ils. "Le plus impressionnant, c'est quand même le bruit" glisse l'un d'entre eux alors qu'un F-35 file au-dessus de sa tête.