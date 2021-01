VIDÉO - Pau : le projet d'entrée est de la ville dévoilé

Une entrée de ville assez moche et pas pratique, c'est en substance l'idée que se fait aujourd'hui François Bayrou de l'entrée Est de Pau, via l'avenue du général Leclerc et l'avenue du général De Gaulle, autour de l’îlot Batsalle. Les travaux commenceront en septembre prochain et s’achèveront 30 mois plus tard. Un projet pour plus de clarté, de fluidité mais qui permettra également de verdir le secteur vante le maire de Pau.

Bientôt une liaison rapide Est/Ouest

Au cœur de ce projet, le carrefour entre l’avenue du général de Gaulle et le boulevard d’Alsace Lorraine, où aujourd’hui on compte 6 voies de circulation, des couloirs de bus et des pistes cyclables au milieu. Ici comme au niveau de la rue Richelieu, et plus haut encore à la sortie des allées de Morlaàs, des giratoires prendront la place des feux tricolores. La circulation sera par endroits agencée différemment à l'image de la rue Batsalle qui sera à double-sens après les travaux.

Ce projet aura aussi comme objectif de remettre en valeur des "placettes de village", autour par exemple des statues de la Dame Blanche rue Castetnau, du général Poeymirau côté allées de Morlaàs. Le tout grâce aussi à un "verdissement" du secteur : le doublement du nombre d’arbres, le triplement de la surface végétalisée. Deux kilomètres de pistes cyclables seront créées. Une fois les travaux achevés ils devraient permettre le développement d'une liaison "très cadencée à grande vitesse" entre l'est et l'ouest, baptisée "chronobus" par François Bayrou.