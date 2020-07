VIDÉO - "Paul", la treizième cloche de la cathédrale de Metz, hissée à sa place à 42 mètres de haut

La treizième cloche de la cathédrale de Metz a été grutée ce mercredi 29 juillet à sa place dans la Tour du chapitre de la cathédrale. Lourde de 500 kg, elle a été hissée à 42 mètres de haut, sous les applaudissements du public. C'est la première cloche installée depuis 20 ans dans la cathédrale.

Un moment d'émotion pour des centaines de messins venus assister à l'événement : "Paul" a sonné ce mercredi matin devant la cathédrale de Metz. C'est le nom de la treizième cloche de la cathédrale, hissée par une grue à 42 mètres de haut, dans la Tour du chapitre, au côté des cinq autres cloches qui sonnent pour les services religieux. Cinq "frères et soeurs", parce que chaque cloche a un prénom.

La plus aiguë des cloches de la cathédrale

Celle-ci fait 501 kilos, elle sonne très aigu, un do dièse de la quatrième octave qui fera d'elle la plus aiguë des six cloches dédiées aux services religieux.

Et pour l'entendre en vrai, les premiers essais ont lieu demain soir et normalement elle devrait sonner pour la première fois véritablement ce vendredi. Elle sera en tout cas fin prête pour le 15 août.