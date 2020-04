VIDÉO : Pendant le confinement, un maire breton anime "une émission" hebdomadaire en direct sur Facebook

Comment maintenir le lien entre le maire et la population pendant le confinement ? A Plédran, commune de 6500 habitants dans les Côtes d’Armor, le maire Stéphane Briend donne rendez-vous à ses concitoyens chaque mercredi à 18h pour un direct sur Facebook.

C'est désormais un rituel pendant le confinement. Depuis plus de trois semaines maintenant, le maire de Plédran (22) donne rendez-vous aux habitants de la commune sur Facebook chaque mercredi à 18h pour "une émission" en direct. "L'idée, c'est de garder le lien avec nos concitoyens confinés", explique Stéphane Briend. "Pour ma première intervention, on a eu 14 000 connexions ! Désormais, on a un public qui se situe autour de 3000 connexions en direct ou en replay", se félicite le maire.

On donne des informations locales et je pense que l'émission plait.

"Les gens me posent des questions avant le direct et on travaille avec les services de la mairie pour qu'on puisse apporter des réponses".