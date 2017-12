VIDEO - Périgueux : 2.600 participants aux 10 km du canal malgré le froid glacial

Plus de 2.600 personnes ont participé ce dimanche 3 décembre aux 10km du canal de Périgueux. Une course remportée par Massynissa Belaid qui n'a pas réussi à faire tomber le record du Périgourdin Yoann Kowal.

Ce n’était pas un temps à mettre sportif en short dehors et pourtant 2.600 personnes (enfants, marcheurs et coureurs confondus) ont participé ce dimanche 3 décembre aux "10km du canal" de Périgueux. Ils ont bravé le froid. Le thermomètre affichait encore -2°C ce matin dans la capitale périgourdine.

Venus déguisés ou non, ces coureurs ont une nouvelle fois emprunté la voix des stades et la voie verte pour terminer leur course au stade Rongiéras. L'épreuve a été remportée par un Briviste, Massynissa Belaid. Il a bouclé les 10 kilomètres en 30 minutes et 55 secondes. Belaid n'a pas réussi à faire tomber le record du Périgourdin Yoann Kowal (29'36). "J'ai beaucoup souffert du froid. Ce n'était pas des conditions pour faire un chrono, mais je suis malgré tout satisfait. Je n'ai en revanche pris aucun plaisir mais le public m'a bien encouragé à finir cette course," a expliqué le vainqueur. Chez les femmes, la première à avoir passé la ligne d'arrivée est Loetitia Armand (38'58).

#Dordogne Massynissa Belaid de Brive a remporté les 10km du canal ce dimanche à Périgueux (30min55s) mais il n'a pas vraiment profité de la course, saisi par les -2 à -3°C. pic.twitter.com/LNORxQYcXr — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) December 3, 2017

La préfète de Dordogne au départ

La course a permis de récolter 7.000 euros pour le Téléthon. C'est d'ailleurs pour cette cause que la préfète de Dordogne, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc a décidé de rejoindre le peloton de coureurs cette année. Ce dimanche elle était notamment entourée du secrétaire généra de la préfecture, Laurent Simplicien.

La préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc et le secrétaire général Laurent Simplicien. © Radio France - Benjamin Fontaine

