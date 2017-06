VIDÉO - Peut-on allaiter son enfant au travail ? La réponse évidente d'une sénatrice australienne

Larissa Waters, sénatrice australienne, s’est exprimée devant le sénat australien, jeudi, tout en allaitant sa fille de 11 mois. Cela serait-il possible en France, alors que l’Assemblée nationale s’est largement féminisée avec 224 députées contre 155 auparavant ?

Comme si de rien n'était. Larissa Waters, une sénatrice australienne a proposé une motion devant le séant australien, jeudi, tout en allaitant Alia, sa fille âgée de 11 semaines. Sans sourciller, l'élue écologiste, s'est levée pour proposer une motion contre l’anthracose (maladie causée par l’inhalation de particule de charbon). Avant de terminer par un sourire, sous les regards amusés de ses collègues.

Larissa Waters a par la suite plaisanté sur son apparition, déclarant sur Twitter que "sa partenaire de crime" (son bébé) avait présenté sa propre motion juste avant la sienne.

First time I've had to move a Senate motion while breastfeeding! And my partner in crime moved her own motion just before mine, bless her — Larissa Waters (@larissawaters) June 22, 2017

"C'est la première fois que j'ai dû renvoyer une motion au Sénat pendant l'allaitement ! Et mon partenaire de crime [Alia, sa fille] l'a fait juste avant moi, qu'elle en soit bénie"

"Nous avons besoin de plus de parents au Parlement - Larissa Waters

En février 2016, les règlements des chambres parlementaires australiennes avaient été modifiés afin d'autoriser les parents à siéger avec leur bébé.

L’élue australienne, âgée de 40 ans, n’en est pas à son coup d’essai. Au début du mois de mai, Larissa Waters avait déjà donné le sein à sa fille au Parlement, mais elle était assise. Elle avait également réagi sur Twitter dans la foulée : "Je suis si fière que ma fille Alia soit le premier bébé à être allaitée dans le Parlement fédéral. Nous avons besoin de plus de parents au Parlement."

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y — Larissa Waters (@larissawaters) May 9, 2017

"Héroïne" ou "salope aux gros seins"

De nombreux internautes, en particulier des femmes, ont réagi, saluant la démarche de Larissa Waters, comme celle d'une héroïne qui a marqué l’histoire en contribuant à lever le tabou sur l’allaitement en public et à faire accepter la maternité dans le monde du travail.

This shouldn't be heroic but it is. THANK YOU!



⚡️ “Larissa Waters makes history while breastfeeding... again”https://t.co/PxCR2NxW3j — Kaitlin Maud (@kaitlinmaud) June 22, 2017

Cela ne devrait pas être héroïque mais ça l’est. MERCI !

Larissa Waters breastfeeding in Aus govt is a step in the RIGHT direction. If she feels comfortable doing it, what's the issue? — 🕶TennieBam🌸🐿 (@TennieBam) June 22, 2017

Larissa Waters allaitant au gouvernement est un pas dans la BONNE direction. Si elle se sent à l’aise en le faisant, quel est le problème ?

D'autres réactions ont été plus violentes, taclant la sénatrice d'exhibitionniste ou l'accusant de se servir de son enfant par intérêt politique.

She doesn't give a shit about her own baby, she is just using it for her own personal political protest.



Fuck You Larissa Waters — james smith (@ooOIJamesIOoo) June 22, 2017

Elle n’en a rien à fou*** de son propre bébé, elle l’utilise juste pour son propre intérêt politique. Je t’emm*** Larissa Waters

La sénatrice, elle a préféré en rire, allant même jusqu'à poster sur Twitter les messages reçus sur son téléphone portable.

Au premier regard tu peux penser que c’est intelligent mais crois-moi, Waters sera reconnue parmi les politiques comme la salope stupide avec de gros seins, avec un ego qui était bien supérieur à elle.

Ce n'est pourtant pas la première fois qu'une telle scène se déroule dans l'enceinte d'un Parlement. En octobre 2016, une députée islandaise était intervenue à la tribune, le bébé au sein.

Du jamais vu au palais Bourbon

En France, la situation ne s'est encore jamais présentée ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Mais l'allaitement en public ne va pas de soit. En avril dernier, un couple de Parisiens s'était vu refuser l'accès au commissariat du 2e arrondissement devant lequel ils faisaient la queue pour obtenir une procuration. Le policier n'a pas voulu les laisser rentrer pour que la maman puisse allaiter son bébé de deux mois au motif que "ce n'étaient pas des choses qu'on pouvait imposer aux gens."

Si rien n'est (encore) prévu dans le règlement de l’Assemblée nationale, en France, le code du travail permet à chaque femme de disposer, pendant un an, d'une heure par jour "durant les heures de travail pour allaiter son enfant". À bon entendeur, mesdames les députées.