VIDEO - Peut-on se faire verbaliser pour non-respect des gestes barrière ?

IL FAUT RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES ! Tout le monde le sait. Mais ce que tout le monde ne sait pas c'est la hauteur de la sanction si on ne respecte pas ces fameux gestes barrières.

Je n'éternue pas dans mon coude. Je ne respecte pas les distances de sécurité. Je ne met pas mon masque dans la rue. Ni dans les transports en commun. Ni nulle part. Mis à part le fait que je suis un mauvais citoyen, je risque quoi exactement ?

LOI DU 11 MAI 2020

La loi est bien faite : elle encadre précisément ces comportements irresponsables.

OUI MAIS...

La plupart des gestes barrières encadrés sont des recommandations et pas des obligations. L'amende est donc au bon vouloir de l'agent qui vous sanctionne. Exception faite pour les transports publics ou là non seulement le masque est obligatoire, mais l'amende non négociable.

CONTESTATION !

Sauf donc dans les transports publics, vous pouvez donc contester toute amende reçue, et vous avez de bonnes chance de ne pas avoir à la payer. Y compris si le Maire de votre ville a déposé un arrêté stipulant l'obligation du masque.

ATTENTION !

Inutile de jouer au petit malin. Si vous crachez volontairement sur quelqu'un, c'est une agression, et c'est puni par le droit pénal.

Pareil si vous jetez dans la rue vos masques, vos gants, vos mouchoirs, là encore l'amende est non contestable. Une amende de 68€ aujourd'hui, qui pourrait bien être majorée à 300€