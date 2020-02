VIDÉO/PHOTOS - La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne veut sauver la Grande-Rue, une artère en péril

Château-Gontier, France

Dans cette Grande-Rue, des bâtiments sont adossés à une falaise qui ruisselle. Du coup, de l'humidité s'infiltre, des logements, déjà sombres par manque de lumière, deviennent vite insalubres. Une maison est même à l'abandon et menace de s'effondrer.

La municipalité souhaiterait raser ce bâti ancien, difficile car cette partie de la Grande-Rue, entre les numéros 44 et 48, est située dans une zone protégée, sauvegardée.

La Grande-Rue vue depuis le haut de la falaise © Radio France

Les architectes des Bâtiments de France ont donc un droit de regard et ça freine les projets de réhabilitation envisagés par le maire Philippe Henry : "dans ce périmètre protégée, il serait possible d'abattre le n°44 vu son état mais qu'il fallait mettre en sécurité et en état les n° 46 et 48. On ne sera pas dans la logique de tout préempter. En tout cas, il y a une vraie réflexion pour une restauration, pour aérer la Grande-Rue. Mais on est bloqué administrativement en raison de la zone protégée".

La Grande-Rue que la Ville souhaite réhabiliter © Radio France

Alors, pour que ça coûte moins cher à la collectivité, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne a répondu à un appel national pour la restauration de sites patrimoniaux. Réponse en juin. Si ça marche, une équipe d'architectes, d'urbanistes, de designers se mettra au travail pour que la Grande-Rue retrouve de l'éclat.