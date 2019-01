VIDÉO - PHOTOS - Un millier de gilets jaunes défilent à Montpellier pour l'acte 9

Montpellier, France

Un acte 9 des gilets jaunes apaisé dans l'Hérault, tout du mois en ce qui concerne la manifestation déclarée : une marche des femmes gilets jaunes escortées par la Fédération des motards en colère de l'Hérault (FFMC34). Derrière les bannières, les drapeaux et les pancartes, ils étaient environ un millier à se retrouver à 13 heures devant la mairie de Montpellier avant de descendre jusqu'au Corum. Un cortège beaucoup plus organisé que les précédents : après près de deux mois de manifestations, des gilets jaunes se positionnent pour aiguiller le cortège et éviter les débordements.

Marche des #GiletsJaunes à #Montpellier avec un grand cortège de femmes gilets jaunes et les motards en colère. pic.twitter.com/atF4LcxiG7 — France Bleu Hérault (@bleuherault) January 12, 2019

Un autre cortège a voulu rejoindre celui des femmes gilets jaunes. Mais au moment de repartir une partie des manifestants n'a pasvoulu suivre l'itinéraire déclaré en préfecture et partir directement vers la place de la Comédie plutôt que vers le Corum.

Le climat s'est tendu en début de soirée devant la préfecture de l'Hérault où quelques gilets jaunes se sont retrouvés. Des poubelles ont été incendiées et la police a dispersé des gaz lacrymogènes.