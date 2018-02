Ce sont les joueurs qui ont tenu à rajouter la visite à l'agenda de leur déplacement en Pologne. Avant d'affronter Pulawy samedi à Lublin en coupe d'Europe EHF, ils ont visité vendredi le camp de concentration de Majdanek, à proximité de cette ville de 350.000 habitants, à quelques kilomètres des frontières ukrainiennes et biélorusses.

Une plongée dans l'histoire des camps

En arrivant sur place dès jeudi, au lendemain du match nul concédé à Tremblay, les savoyards avaient davantage de temps à mettre à profit qu'à l'accoutumé. "C'est à cinq minutes de l'hôtel" explique le capitaine Quentin Minel, "on ne pouvait pas passer ici sans voir ça. On a tous étudier cette histoire à l'école, et le voir en vrai, cela permet de se rendre compte. C'est un choc" reconnait-il.

Plus de 250.000 personnes ont été assassinées derrière ces barbelés © Radio France - Nicolas Peronnet

A l'entrée du camp © Radio France - Nicolas Peronnet

Le camp de concentration de Majdanek a été créé par Himmler en 1941. Plus de 250.000 personnes, dont 118.000 Juifs, y ont été exterminées par les nazis pendant la seconde guerre mondiale.

Une visite guidée de deux heures

Les joueurs du CSMBH, le visage grave, ont écouté attentivement les explications de leur guide. Ils ont pu mesurer l'horreur de la Shoah à travers les chambres à gaz et les crématoriums.

Le crématorium du camp de Majdanek © Radio France - Nicolas Peronnet

En quittant les lieux en 1944, les nazis ont incendié de nombreux bâtiments. Ils ont été reconstitués à l'identique.

L'entrée du crématorium © Radio France - Nicolas Peronnet

Pour la plupart des joueurs, la confrontation avec la réalité glaçante des camps de concentration était une première.

Les joueurs du CSMBH autour de leur guide © Radio France - Nicolas Peronnet

Dans ce bâtiment, des chaussures de victimes par dizaines de milliers © Radio France - Nicolas Peronnet

Le 3 novembre 1943, dans le cadre de l'Aktion Erntefest, des milliers de Juifs ont été fusillés dans des fosses situées derrière les crématoires pendant que les haut-parleurs diffusent des valses de Strauss pour couvrir le bruit.

"On est bien à notre époque". Le défenseur savoyard Pierre Paturel.

Difficile de rester de marbre dans un tel lieu, chargé d'émotion et d'histoire. Sur le mausolée qui abrite les cendres des victimes, une inscription, "notre destin est un avertissement pour vous".

Le mausolée du camp : "notre destin est un avertissement pour vous" © Radio France - Nicolas Peronnet

Une phrase qui touche particulièrement le défenseur chambérien Pierre Paturel, "je retiens surtout qu'on est bien à notre époque. C'est important pour les générations actuelles de s'en souvenir, de se remémorer tout ça".

Le camp était divisé en six quartiers couvrant 273 hectares en 1942. © Radio France - Nicolas Peronnet

Le camp abrite également aujourd'hui un musée © Radio France - Nicolas Peronnet

Une plongée dans l’horreur de la shoah, l’histoire avec un grand, avant de retrouver les parquets et leur petite histoire à eux, en coupe d’Europe.