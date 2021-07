VIDÉO - "Plus beau marché de France" : les placiers remercient ceux qui ont voté Sarlat

La déception a été à la hauteur des attentes, dans la petite salle de repos de la police municipale, derrière la mairie. Mais les placiers du marché de Sarlat sont beaux joueurs. Eux qui ont appelé des semaines durant les Sarladais - et les autres - à voter pour leur marché au concours du "Plus beau marché de France" sur TF1 ont posté une dernière vidéo, réalisée avec le service communication de la mairie et l'office de tourisme, pour remercier les très nombreux votants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nous sommes fair-play, et on félicite nos collègues d'Etaples-sur-Mer. Après, on est bien d'accord, le plus beau marché pour nous c'est celui de Sarlat

- Les placiers

Le marché d'Etaples-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, les Halles de Narbonne dans l'Aude, et Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain ont rempli le podium. Sarlat termine à la quatrième place, mais comme le dit le maire Jean-Jacques de Peretti, Sarlat est déjà tellement connue, il faut bien laisser les autres profiter de la lumière donnée par ce concours.