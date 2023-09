VIDÉO - Plus d'un million de vues pour le coup de gueule d'un chef périgourdin contre un avis sur internet

Le 21 juillet, Olivier Vierzon, le chef du restaurant "Hôtel Dieu" à Sarlat (Dordogne) a eu la surprise de voir un commentaire négatif sur la page TripAdvisor de son restaurant . Évidemment, cela arrive à de nombreux restaurateurs, que ce soit justifié ou non. Mais cette fois-ci, le chef a préféré répondre sèchement, mais avec humour. Il s'est filmé dans son restaurant et a publié la vidéo sur son compte Facebook.

La cliente a confondu le four avec le passe-plat

Une cliente, Francine B, laisse un "3/5" pour son expérience dans ce restaurant sarladais au cours de l'été. Elle précise d'abord que le plat était "savoureux", mais elle est déçue du dessert : "Le Paris-Brest était moyen... ainsi que la tarte au citron. Ce qui m'a déçu, c'est qu'ils venaient d'être décongelés. Je l'ai vu de mes propres yeux lorsque je suis allée à la caisse, une employée les sortait du four après décongélation". C'est en lisant cette dernière phrase que le chef a l'idée de lui répondre avec humour. La cliente a confondu le four avec le passe-plat.

Des pâtisseries maisons, sans décongélation

"Francine ! Tu es venue payer à la caisse au rez-de-chaussée et les cuisines sont au deuxième étage !". Plein d'ironie, Olivier Vierzon se demande alors, "ça veut dire que l'équipe en cuisine a descendu le four pour le mettre à la caisse ?". Le chef poursuit la vidéo dans la cuisine du restaurant et s'adresse à son équipe "Les gars ! Qui m'a emmené le four en bas, à la caisse ?". Pas de réponse des cuisiniers qui ne semblent pas au courant du tournage de la vidéo.

La séquence continue au rez-de-chaussée de l'établissement, et Olivier montre comment la cliente a probablement confondu le four avec un passe-plat en inox, encastré dans le mur, qui permet de faire descendre les plats des étages supérieurs, où se trouve la cuisine. Le chef ne veut pas en rester là et montre dans la vidéo comment ses Paris-Brest et tartelette au citron sont réalisés.

Olivier Vierzon invité de France Bleu Périgord

Il finit par lancer une invitation à cette cliente pour lui montrer les coulisses de sa cuisine. Pas sûr que Francine se manifeste. Publiée le 11 septembre dernier, la vidéo a été vue plus d'1.3 million de fois.

Ce samedi 23 septembre, Olivier Vierzon est l'invité de Marie-Dominique Privé sur France Bleu Périgord dans « Bienvenue chez vous » de 10 heures à 11 heures.