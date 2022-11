VIDÉO - Plus de 2.500 personnes courent en moustache contre les cancers masculins à Aubière

Vous les avez peut-être croisés dans les rues d'Aubière ce samedi matin... des hommes, des femmes et des enfants ont couru en moustache à l'occasion de la sixième édition de la Courstache, une course solidaire qui lutte contre les cancers masculins. Un événement organisé pendant le Movember par l'ASPTT Clermont, avec trois départs de courses : le 10 kilomètres et le 5 kilomètres chronométrés, ainsi que le 5 kilomètres à allure libre.

Cette année, la Courstache a rassemblé davantage de monde. Près de 2.500 participants, contre 1.700 l'an dernier. "C'est toujours une satisfaction, une belle réussite !, se réjouit Albert Salgueiro, le président de l'ASPTT Clermont. Les gens se mobilisent, y compris pour les cancers masculins, où c'est toujours un peu plus tabou pour les garçons d'en parler."

C'est l'échauffement avant le départ de la course à allure libre... © Radio France - Emma Saulzet

Une course solidaire

Dans la course, certains arborent une vraie moustache, tandis que d'autres l'ont dessinée, ou l'ont collée. Grégoire a opté pour le naturel : "J'ai fait cette moustache avant-hier, elle est toute neuve !". Il participe pour la première fois à la Courstache. "Quand on peut courir et participer à financer la recherche, c'est toujours bon à prendre. C'était essentiel et naturel d'être présent aujourd'hui".

Essentiel aussi, pour Philippe. Impossible de ne pas le voir au milieu de la foule : le cinquantenaire s'est déguisé en Mario. "Pour moi, la moustache, c'est Mario ! Ce genre de maladie n'arrive pas qu'aux autres. Je viens pour soutenir tous les malades. J'ai été, par ailleurs, clown pendant 20 ans à l'hôpital. Je sais ce que c'est, je suis un petit peu sensibilisé à tout ça."

40% de participantes

A quelques mètres, Pauline vient de terminer sa course. La jeune femme, qui a collé une fausse moustache pour l'occasion, se sent aussi concernée par les cancers masculins. "On a tous des hommes dans notre entourage, donc c'est aussi important de montrer qu'on est là pour eux. Et puis on est là pour les femmes en octobre, donc on se doit aussi d'être là pour les hommes en novembre." Cette année, presque la moitié des participants sont des femmes.

Des dons à deux associations locales pour la recherche

L'an dernier, 16.000 euros avaient été récoltés, selon Albert Salgueiro. Le président de l'ASPTT Clermont pense que la barre des 20.000 euros devrait être franchie pour la sixième édition.

La totalité de l'argent sera reversée à l'association Oasis des Dômes et à la Ligue contre le Cancer 63, pour financer les recherches contre les cancers de la prostate et des testicules. Parmi les recherches, celle, par exemple, d'un casque qui diminuerait la chute de cheveux lors des traitements de chimiothérapie.

Au total, "on sera à 80.000 euros récoltés sur les 6 éditions, quand même", se réjouit Albert Salgueiro.