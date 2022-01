VIDEO - Plus de 200 personnels de santé dans les rues de Nîmes. "On veut des bras !"

Revalorisation salariale pour les "Oubliés du Ségur", embauche de personnels supplémentaires, réouverture de lits : ce sont quelques unes des revendications des personnels de santé qui ont manifesté ce mardi après-midi à Nîmes à l'appel de la CGT. Une manifestation départementale qui a rassemblé plus de deux cents personnes. "_La qualité des soins ne cesse de se dégrader_confie Nathalie Argenson déléguée CGT au CHU de Nîmes et on nous répond que tout va bien. Depuis le début de la crise sanitaire, nous constatons tous des failles dans notre système de santé pourtant l'un des meilleurs du monde." Le plus urgent : trouver des remplaçants. "On veut des bras ! explique Maria Do Fundo, aide-soignante au CHU de Nîmes. Je pense qu'il y en a mais on n'arrive pas à les fidéliser. Vous avez vu nos conditions de travail ? oN nous rappelle sur nos repos, on travaille les dimanches et les jours fériés pour un euro de plus, la nuit. Qui pourrait travailler comme ça ?"

Ne pas laisser de côté les "Oubliés du Ségur"

Avec le Ségur de la santé, certains personnels ont été augmentés. "Ca n'est pas négligeable mais tous les personnels, notamment ceux qui sont en bas de l'échelle n'en ont pas profité. Nous, on est payé en fonction du point d'indice explique Lionel Petit, préparateur en pharmacie au centre hospitalier d'Uzès et délégué CGT. Il est gelé depuis 2010. Au lieu de l'augmenter, ils ont préféré augmenter certaines catégories. Certains personnels ont eu une certaine somme mais pas d'autres. Notamment les ASH qui aident les aides-soignantes." C'est le cas aussi des monitrices-éducatrices qui travaillent dans les Institut médico-éducatifs à l'image de Christine, qui fait ce métier depuis 20 ans. "On a les mêmes indices depuis des années comme les éducateurs spécialisés. On y croit toujours, on vient travailler pour nos jeunes, quelquefois très fatigués, voire épuisés mais on continue parce qu'on y croit. Là, les conditions sont très compliquées. On est considéré soignants quand ça les arrange. La passion ne fait pas tout. _Il ne faut pas trop jouer sur la corde du professionnalisme_, il faudrait tout de même qu'on soit reconnu."

Pas assez de médecins traitants

Présente aussi dans la manifestation, Marine, infirmière aux urgences à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze depuis 10 ans. "Trouver un médecin traitant en ville devient extrêmement compliqué et on a un flux continu de patients désemparés. En même temps, on a fermé des lits ce qui fait qu'ils stagnent aux urgences. En termes de santé, on est essentiel mais on est saturé comme ailleurs." Des solutions pourtant, la CGT en propose. "Il suffirait par exemple de _supprimer la taxe sur les salaires que paye l'hôpital à l'Etat ce qui permettrait d'embaucher immédiatement 10% de personnel en plus_propose Nathalie Argenson. Il faudrait aussi ouvrir des centres de santé en ville avec des médecins salariés entourés par des secrétariats et des paramédicaux, pour pouvoir répondre au manque de médecins. Notre système de santé est à bout de souffle !"

Parmi les "Oubliés du Ségur", les moniteurs-éduacteurs et les éducateurs spécialisés des IME © Radio France - Sylvie Duchesne