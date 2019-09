VIDEO - Plus de 400 jeunes manifestent à Annecy pour sauver le climat et la planète

Comme des centaines de milliers d’écoliers partout dans le monde, plus de 400 jeunes ont manifesté ce vendredi dans les rues d’Annecy en Haute-Savoie à l’occasion de la journée mondiale de grève pour le climat.

Haute-Savoie, France

"Pour que le ski alpin ne devienne pas du ski nautique", slogan local pour un défi mondial. Ce vendredi après-midi, plus de 400 lycéens et collégiens ont déambulé dans les rues d’Annecy pour la défense du climat. "Personne ne fait rien alors il faut bien que l’on se mobilise", explique un élève de terminal. "Le climat n’attend pas et il faut vraiment que les gouvernements décident d’actions fortes", indique Ingrid, membre de "Youth For Climate Annecy" et l’une des organisatrices de la manifestation.

Il y a urgence climatique extrême ! On est une jeunesse qui a peur pour son avenir." - Ingrid, membre de "Youth For Climate Annecy"

Plus de 400 jeunes ont manifesté ce vendredi à Annecy pour sauver le climat et la planète. © Radio France - Richard Vivion

