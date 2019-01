VIDEO - Plus de 600 personnes marchent pour le climat à Tours

Malgré le mauvais temps, plus de 600 personnes ont défilé dans les rues de Tours ce dimanche, pour la 4ème marche pour le climat. Avec un slogan, "Urgence climatique, justice sociale".

Tours, France

A grands renforts de slogans écologistes, plus de 600 personnes ont manifesté ce dimanche dans les rues de Tours, pour la quatrième marche pour le climat. Comme dans de nombreuses villes de France (une centaine d’événements ont été organisés sur le territoire), elles ont répondu à l'appel de plusieurs associations.

Leur objectif, alerter les pouvoirs publics et les politiques sur l’urgence climatique, et sensibiliser la population sur les conséquences du réchauffement de la planète. Dans la foule, des militants d'Attac, du mouvement des coquelicots contre les pesticides, ou encore des gilets jaunes, tous unis derrière une bannière : "Urgence climatique, justice sociale".

"Nous avons comme slogan, justice sociale et justice climatique car les deux vont de paire", assure Anaëlle Schaller, de Touraine Climat. La présence des gilets jaunes va dans notre sens. Le système économique actuel permet à quelques uns de s'enrichir, au détriment d'une grande partie de la population et de la planète". Les manifestants qui appellent également chacun à se saisir du grand débat national, pour porter les revendications écologiques. "C'est aussi l'idée de se dire qu'au niveau de la ville, du quartier, du bureau, on peut mettre en place des mesures. Que ce soit l'alimentation, les transports, le recyclage."

