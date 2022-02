VIDÉO - Plus de deux cents personnes à Alès ont manifesté leur soutien à l'Ukraine

Plus de 200 personnes ce vendredi devant la sous-préfecture d'Alès (Gard). Un rassemblement pour soutenir l'Ukraine et son peuple. Devant la montée en puissance du problème des réfugiés qui quittent le pays, certains maires Cévenols se disent prêts à les accueillir.

Comme à Nîmes, au même moment, plus de 200 personnes se sont rassemblées devant la sous-préfecture d'Alès (Gard) pour manifester leur soutien à l'Ukraine et à son peuple. Manifestation à l'appel du parti communiste français. Diverses prises de parole dont celle des représentants de la France Insoumise ou de la CGT pour dénoncer "le coup de force de Vladimir Poutine".

Je suis prêt à aller les chercher en Pologne

Parmi les manifestants, Christian Romanyk qui habite aux Salles-du-Gardon. D'origine ukrainienne et divorcée d'une ukrainienne, il a encore de la famille là-bas (près de la frontière polonaise): "l'ouest du pays c'est encore relativement calme, même si ma cousine a entendu à une dizaine de kilomètres le bruit des bombardements" nous confie ce retraité.

Sa cousine qui s'est réfugiée dans la campagne - en cas d'aggravation de la situation - pourraient les amener en Pologne, "j'irais les chercher là-bas et avec mon ex-femme, on s'est mis d'accord pour prendre aussi ses 3 neveux et nièces".

"Je suis prêt à aller chercher les enfants de ma famille ukrainienne". Copier

La France se doit d'accueillir les réfugiés

Beaucoup d'élus parmi les manifestants devant la sous-préfecture d'Alès. Dont Patrick Malavieille, le maire de la Grand-Combe. Les Cévennes - une nouvelle fois comme pendant la guerre du Kosovo - ne devrait pas manquer à sa tradition d'accueil : "Une vingtaine de familles de Kosovars ont été accueillies à la Grand-Combe" explique l'élu communiste. "_Nous sommes prêts à le refaire pour les réfugiés ukrainien_s", Patrick Malavieille souhaitant que tout soit organisé par les instances nationales et supranationales.