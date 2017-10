VIDEO - Policiers, gendarmes et pompiers montrent leurs opérations quotidiennes à Poitiers

Les démonstrations se sont succedées pendant une après-midi : manoeuvre incendie, interpellation à l'aide d'un taser, recherches de stupéfiants. Gendarmes, policiers et pompiers ont ouvert les portes de leur quotidien au public à Poitiers.

Presque aucun temps mort. Les démonstrations s'enchaînent à Auchan Sud ce samedi après-midi. Le but: montrer le quotidien des policiers, gendarmes et pompiers notamment. Et le public est séduit. Valentin est venu avec son fils : "ça nous permet de voir ces opérations dans d'autres réalités que les faits divers. Là personne n'est mort, on peut voir comment ils travaillent." Même chose du côté des plus jeunes pour Lucas ça permet de vraiment "se rendre compte de la pression qu'ils ont au quotidien." Aurélien lui se réjouit de voir ces démonstrations : "on ne voit pas ça en vrai, enfin très rarement."

Découvrir donc les manœuvres du quotidien mais aussi dialoguer avec les membres des différents corps de métier, un moyen d'avoir aussi la notion de ce que pense la population des gendarmes ou policiers. Même si son image est souvent romancée à la télévision notamment, pour le commandant de la police de Poitiers Jean-Christophe Merle : "le policier aujourd'hui a une image de personne respectée. On est soutenu par la population, malheureusement on voit souvent le policier interpellé au côté du malfrat mais nous sommes aussi là pour accompagner la population dans ses détresses."

15 à 20 utilisations par an dans le département

L'une des démonstrations qui marque c'est l'interpellation avec le taser, ce pistolet à impulsion électrique. Lucas et sa maman sont impressionnés : "on n'a pas envie d'être à la place de la personne. Bon s'il lui arrive ça c'est qu'elle a fait quelque chose de mal" expliquent-ils. Le taser, une arme aujourd'hui privilégiée car plus dissuasive selon Julien Barbier de la police de Poitiers : " les gens en connaissent les effets, ils savent que ça va faire mal donc de plus en plus on nous dit 'non c'est bon je me rends' dès qu'on le sort." Un atout donc pour les policiers face à une arme à feu qui peut blesser mortellement la personne à interpeller. Le taser est utilisé entre 15 et 20 fois par an dans le département sur une année.