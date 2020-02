VIDEO -"Pour certains élus, l'inclusion des handicapés parait irréaliste alors que c'est juste normal", APF 37

Les associations qui défendent les personnes handicapées comme l'APF disent n'attendre pas grand chose de cette conférence nationale du handicap.

Il y a toujours une grande différence entre les discours et la réalité. Prenez la scolarisation des enfants en situation de handicap. La réalité c'est qu'on manque toujours de personnel et de places dans nos écoles", Gérard Chabert, représentant départemental de l'APF-France Handicap

Pire, l'association des paralysés de France dénonce une régression au sujet du projet du gouvernement de supprimer l'allocation adulte handicapé pour la refondre dans le prochain revenu universel d'activité. L'association promet de manifester le 5 mars prochain.

A cinq semaines des municipales, l'APF-France Handicap a interpellé tous les candidats à la mairie de Tours pour leur rappeler les obligations qui pèsent sur les communes. Certains ont répondu, d'autres non.

Le mot "inclusion" fait peur à certains élus. Vouloir être comme tout le monde, c'est quelque chose de banal auquel on aspire tous. Et bien pour certains élus, ça semble être un monde irréel et irréaliste".