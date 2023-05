VIDEO : Pour contrôler ses lignes électriques en Bretagne, Enedis réalise des survols en hélicoptère

"Ces survols en hélicoptère viennent en complément du dispositif de surveillance, mais ils sont importants pour repérer d'éventuelles anomalies sur le réseau" explique Claire Peron, directrice territoriale chez Enedis en Ille-et-Vilaine. "Nous avons des visites à pied, avec nos véhicules, nous utilisons aussi des drones, mais l'hélicoptère permet de réaliser ce diagnostic plus rapidement et sur de plus longues distances" ajoute la responsable. Cet examen précis vient de se terminer en Ille-et-Vilaine. Chaque année, un tiers du réseau est survolé durant trois à quatre semaines.

2.600 km de lignes survolées en un mois

Sur les 7.500 km de réseau moyenne tension, ce sont quelque 2.600 km qui ont été survolés depuis la fin du mois d'avril en Ille-et-Vilaine, soit 250 km chaque jour. À bord de l'appareil de la société Helico&drone, prestataire pour Enedis, il y a un pilote et un observateur technique. Avec une cartographie fournie par Enedis, ils vont observer au plus près les lignes électriques et les ouvrages. L'appareil a l'autorisation d'effectuer un vol rasant : "Nous sommes à 15 mètres du sol, et nous pouvons nous approcher à 3 ou 4 mètres de l'ouvrage", explique Bruno Grimal, le pilote. L'hélicoptère fait alors du surplace quelques secondes, le temps pour l'observateur technique, Pierre-Louis Pasquet, de prendre une photo.

400 anomalies détectées chaque année

De retour au sol, les clichés réalisés sont analysés. "Il faut réaliser ces photos le plus efficacement possible, car chaque demi-tour coûte évidement de l'argent à l'entreprise. Mais en plus des photos, il y a aussi nos observations" ajoute Pierre-Louis Pasquet. C'est pour cette raison que l'observateur technique comme le pilote, sont formés pour repérer à l'œil nu les éventuels défauts sur les attaches ou du câble effiloché. Chaque année, en moyenne 400 anomalies sont détectées et peuvent ainsi être réparées pour maintenir le réseau Enedis en bon état.