VIDEO - Pour l'anniversaire des Panama Papers, Bizi vise une agence BNP de St Jean de Luz

Bizi! et ANV Cop 21 ont célébré le premier anniversaire du scandale des "Panama Papers" à leur manière : en recouvrant d'affiches l'agence luzienne de la BNP.

Ils s'étaient donné rendez-vous au local bayonnais de Bizi! pour finaliser l'opération. A 10h30 ce lundi 3 avril 2017, jour anniversaire des "Panama papers", une trentaine de militants des deux associations altermondialistes et écologistes ont recouvert toute la devanture et le 1er étage de l'agence BNP du centre-ville de St Jean de Luz.

Panama Papers

Ils ont collé au total 468 affiches dénonçant le rôle de la BNP dans l'organisation de l'évasion fiscale puisque le scandale des Panama Papers avait révélé que la banque disposait de 468 sociétés écrans.

En une demi-heure, les militants de Bizi§ et ANV Cop 21 ont collé 468 affiches sur la devanture de l'agence luzienne de la BNP © Radio France - Oihana Larzabal

BNP championne de France

Un an après le scandale des Panama papers, "la BNP est toujours la championne de France de l'évasion fiscale avec 2.4 milliards d'euros de bénéfices dans les paradis fiscaux" dénonce au mégaphone Jon Palais, militant de Bizi! poursuivi pour avoir volé des chaises d'une agence parisienne, il avait été relaxé par le tribunal de Dax en janvier dernier. "C'est aussi la banque française qui investit le plus dans les énergies fossiles : 57 milliards d'euros entre 2009 et 2015".

"La BNP est championne de France de l'évasion fiscale" - Jon Palais, porte-parole de Bizi! Partager le son sur : Copier

"Cerise sur le gateau", poursuit Jon Palais, la BNP continue de poursuivre les militants : un deuxième faucheur de chaises, Florent Compain, président des "Amis de la Terre" sera jugé le 11 avril à Bar-le-Duc.

Les derniers préparatifs de l'opération au local de Bizi! à Bayonne © Radio France - Oihana Larzabal