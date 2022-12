VIDEO - Pour Noël, des enfants de Metz distribuent des boites à cadeaux aux personnes âgées

La joie et la complicité entre les générations pour un Noël solidaire au CPN Coquelicots à Metz

De l'entraide, de la solidarité, des cadeaux, des sourires et des regards complices : tous les ingrédients d'un joli conte de Noël étaient réunis en ce mercredi après-midi dans les locaux du CPN Coquelicots dans le quartier de Metz-Vallières. Une cinquantaine d'enfants issus des quartiers prioritaires y ont distribué des boites à cadeaux à des personnes âgées isolées.

Chaîne de solidarité

Une initiative qui met du baume au cœur, née de l'association messine Ateliers 17 91 . Ces boites ont d'abord été imaginées avec des étudiants de l'IUT Charlemagne de Nancy, puis conçues par des personnes en situation de handicap dans un ESAT proche du technopole de Metz. Et les cadeaux sont le travail des enfants. Malia, 8 ans, a glissé plein de surprises dans la boite de Marie-Jeanne, 70 ans : un livre, un marque-page, un porte-clé, un photophore et un petit mot gentil. Et la boite, une fois ouverte, se transforme en plateau pour jouer aux dames.

"On trouve cela merveilleux de rassembler deux générations" explique Léa, chargée de communication pour l'association Atelier 17 91. Et la démarche se veut écoresponsable puisque tous les cadeaux sont faits à la main avec des objets recyclés. La distribution va se poursuivre aux autres quartiers prioritaires de Metz dans les prochains jours.