VIDEO - "Pour ou contre une police municipale" : les Rezéens appelés à voter

Rezé organise, ce dimanche, une "consultation citoyenne" pour dire s'il faut, ou non créer une police municipale qui serait dotée de six agents. La maire de Rezé, Agnès Bourgeais, invitée de France Bleu Loire Océan.

La ville de Rezé organise, ce dimanche, une consultation citoyenne pour que les habitants disent s'ils sont pour ou contre la création d'une police municipale. Avec 43.000 habitants, Rezé est l'une des rares villes de cette taille à ne pas en être pourvue. "C'est un vrai choix politique, assure la maire, Agnès Bourgeais. "Il y a, à Rezé, une politique de tranquillité publique basée, avant tout, sur la prévention." La première édile ne souhaite pas exprimer pour le moment sa position au sujet de cette question afin "de ne pas biaiser le débat", glisse-t-elle. Cette consultation était un engagement de la majorité au moment des élections municipales.

Pas d'arme létale

Si, dimanche soir, la réponse est oui, la ville embauchera entre cinq et six policiers municipaux et ils ne seront pas équipés d'arme létale. "De toute façon, ça ne sera jamais assez. Nous n'aurons jamais les moyens d'avoir un policier municipal dans chaque rue de Rezé, et la sécurité reste la prérogative de l'État", dit la maire de Rezé. Aujourd'hui, quelque 13 policiers nationaux sont affectés à la sécurité du territoire municipal. "Ils sont 45 en tout mais ils sont 13 à alterner", détaille Agnès Bourgeais qui continue de solliciter l'Etat pour avoir plus de moyens dans sa commune. "Et nous continuerons, quoiqu'il arrive, police municipale ou pas, à demander à l'Etat d'assurer ses missions", conclue Agnès Bourgeais.

La consultation se tiendra dans les lieux utilisés habituellement pour les élections de 8 heures à 18 heures. Il faut venir avec une carte d'identité. Seules les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent voter.