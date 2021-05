VIDEO - Première apparition de Miss France au concours de Miss Univers pour la calvadosienne Amandine Petit

Du rêve strass et paillettes qui peut devenir réalité pour notre Miss France Amandine Petit, elle, tout en stress et starlette. La calvadosienne a défilé cette nuit aux Etats-Unis matin au concours Miss Univers dans une robe imaginée par un créateur normand pour l'épreuve du "costume national".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est Smaïn Boutamtam, créateur de Petit-Quevilly près de Rouen qui a eu la chance d'être choisi pour dessiner et fabriquer cette robe. Une tenue imaginée et cousue dans l'urgence pour le créateur qui suit Miss France. A cause du Covid-19 Smaïn Boutamtam n'a pas pu partir aux Etats-Unis avec Amandine Petit mais il a très minutieusement emballé la robe Marianne dans beaucoup d'épaisseur de papier à bulles.

Le concours se poursuit jusqu'à la finale, dans la nuit de dimanche à lundi.