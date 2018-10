Une quarantaine de camions roulant au pas. Voilà la première opération escargot et le tout premier mouvement de grogne, sur la route, pour dénoncer la hausse des prix à la pompe. Le cortège a quitté ce lundi matin Ville-la-Grand pour se rendre jusqu’à Argonay dans l’agglomération annécienne. "Nous avons tous pris un jour de congé pour venir défendre nos sociétés et nos emplois", a expliqué Anthony Andolina. Ce jeune patron de la société Transport du Léman est à l’origine de cette première salve de protestation.

L’augmentation du gasoil c’est 9.000 euros de plus par camion et par an. J’ai deux camions et cela représente un prix énorme pour une petite société comme la mienne" - Anthony Andolina, gérant de la société Transport du Léman