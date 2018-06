Distribuer le courrier les mains dans les poches ? C'est désormais possible pour certains facteurs de Tours grâce au "chariot-suiveur". Il porte les colis et le courrier en roulant un mètre derrière le facteur en toute autonomie. Première sortie ce mercredi matin 20 juin dans les rues de Tours.

Tours, France

La factrice marche devant et le chariot-suiveur roule à un mètre derrière elle.

C'est la dernière innovation de La Poste pour faciliter la distribution du courrier et notamment des colis.

L'utilisation est simple : un bouton de contact, le robot s'allume et un radar situé sous le capot détecte l'objet le plus proche, en l'occurrence, les jambes du facteur, et les suit, sans avoir besoin d'une télécommande.

Première sortie expérimentale du chariot suiveur avec sa factrice rue Nationale à #Tours Et... Sans les mains ! #LaPoste#innovation#SimplifierLaViepic.twitter.com/nfGjmlzAPe — Nicolas Pelissier (@PELISSIER373618) June 20, 2018

La factrice, telle qu'on peut la voir sur la vidéo, peut se déplacer sans être encombrée de sacoches ou de paquets lourds ou volumineux.

L'année dernière, La Poste a comptabilisé 10.000 arrêts de travail parmi ses agents. Ce robot, qui pèse 150 kilos, est censé leur faciliter le travail et réduire le nombre d'accidents. Aujourd'hui, le robot est à l'essai dans plusieurs villes en France. Il sera présenté officiellement à la presse à Tours le 3 juillet 2018.