Valence, France

Comme dit ce Valentinois d'origine arménienne, "dans tout Arménien, il y a un petit Aznavour qui sommeille". Et c'est sûrement pour cela qu'environ 300 personnes ont souhaité rendre hommage au chanteur décédé ce lundi, à l'âge de 94 ans. À Valence, 10% de la population a des racines arméniennes. C'est le cas d'Aroussiak, rentrée en France en 1967 : "On écoutait tout le temps des cassettes d'Aznavour dans la voiture. Il restera toujours dans notre coeur et celui de nos enfants."

à lire Mort de Charles Aznavour : un lien fort avec Valence et les Arméniens de la Drôme

Aux côtés d'Aroussiak, Marie-José a les yeux rougis. "Je ne suis pas d'origine arménienne mais chaque fois je suis touchée par les chansons de Charles Aznavour. Certaines me renvoient à ma propre histoire."

Environ 300 personnes sont rassemblées ce samedi matin au Centre du Patrimoine arménien de Valence pour rendre hommage à #CharlesAznavour. pic.twitter.com/kJIM01CL2Y — Suzanne Shojaei (@SuzanneShojaei) October 6, 2018

Quelques paroles d'Arméniens, devant le Centre du patrimoine arménien à Valence :

"Charles Aznavour, c'était notre phare. Je l'aime et je suis bien triste. Il me rappelait mon père, quelque chose d'arménien dans les gestes."

"Nos parents ont eu la même vie que Charles Aznavour."

"C'était notre patriarche, notre guide."

"Il restera toujours dans notre coeur et celui de nos enfants."

Charles Aznavour sera enterré ce samedi en début d'après-midi à Montfort-l'Amaury (Yvelines). Il reposera dans son caveau familial, aux côtés de ses parents et de son fils Patrick, décédé à l'âge de 25 ans.