VIDÉO : Près de 300 personnes dans les rues de Nîmes pour la Fête du travail

L'année dernière, le 1er mai était particulier : pas de cortège, ni de muguet, et encore moins de manifestation. Fini le virtuel : ce samedi, près de 300 personnes se sont rassemblées devant l'Eglise Saint-Baudile de Nîmes, à l'appel de plusieurs syndicats. L'occasion de célébrer les droits du travail en plein contexte de bouleversement dus à la pandémie de Covid-19.

Travailleuses en première ligne : des professions féminines

Agathe est fonctionnaire d'Etat chargée des politiques de l'Emploi. En imperméable bleu ciel, la manifestante met en lumière une prise de conscience : les professions en première ligne pendant ces confinements (médical, grande distribution, ménage...) sont particulièrement féminines. Et les femmes travaillant au bureau ne sont pas en reste : Agathe manifeste également pour elles.

"Les femmes en télétravail ont eu la double peine : _en plus de produire de la richesse, elles étaient renvoyées aux tâches de la maison_" précise Agathe. "Depuis la dernière fête du travail, il y a eu une belle régression du coté du droit des femmes."

La précarisation

"Il pleut, et alors ? Hors de question de ne pas manifester !" lance Christine, banderole à la main. Habituée aux cortèges du premier mai, elle n'hésite pas à parler d'une paupérisation des travailleurs. " Avant, un travail signifiait la stabilité. Maintenant, avec tous ces contrats précaires, les étudiants en manque de petits boulots... _on peut travailler, et être dans la misère, particulièrement cette année_."

Le cortège s'est dirigé sous la pluie dans le centre de Nîmes. Des manifestations ont également eu lieu à Alès et Bagnols-sur-Cèze.