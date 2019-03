VIDÉO - Près de 4500 gilets jaunes rassemblés à Montpellier pour l'acte XIX

Montpellier, France

Ils se sont retrouvés dans une ambiance pacifique et revendicatrice place de la Comédie à Montpellier (Hérault) : près de 4500 manifestants gilets jaunes s'étaient donnés rendez-vous pour un rassemblement "d'ampleur régional voir national". Ils sont venus de Toulouse, Nîmes, Avignon et bien sûr de tout l'Hérault.

Le cortège s'est élancé dans le calme, vers les Halles Laissac, le cour Gambetta, le Peyrou, le Corum puis un retour sur la Comédie.

C'est une fois revenus au point de départ de la manifestation que les premiers heurts ont éclaté. Un peu avant 16 heures, la police lance des gaz lacrymogènes sur la place. Un policier a été blessé et mis à terre après un jet de pavé sans perdre connaissance. D'après la préfecture de l'Hérault, 400 à 500 casseurs se sont dispersés dans le centre-ville et les abribus et arrêts de tram du quartier de la gare/Gambetta ont été saccagés ainsi que la banque CIC du côté de la place de la Comédie.

Dispersion de la manifestation #GiletsJaunes#Acte19#ActeXIX la place de la Comédie blanche de lacrymogènes pic.twitter.com/HeoQHdr0nz — France Bleu Hérault (@bleuherault) March 23, 2019

Cinq manifestants ont été interpellés lors de la manifestation pour "jets de projectiles et outrages aux forces de l'ordre". La préfecture annonce aussi avoir arrêté six gilets jaunes au péage de Béziers Ouest en début d'après-midi pour des dégradations sur une barrière.