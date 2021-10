VIDEO - Près de 450 manifestants à Quimper pour la hausse des salaires et la défense des retraites

Près de 450 salariés et retraités ont manifesté ce mardi à Quimper dans le Finistère, à l'appel de l'intersyndicale. Tous pour demander une hausse des salaires et dire non à la réforme de l'assurance-chômage.