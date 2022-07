VIDEO - Prévention routière : "un simple jeu de clefs peut être traumatisant"

On attend beaucoup de monde sur les routes ce week-end des 30 et 31 juillet. C'est le fameux chassé croisé des vacanciers. La préfecture de la Dordogne, la gendarmerie et Vinci Autoroutes font de la prévention. Ils ont organisé une série d'ateliers sur l'aire du Manoire, à Boulazac.

Il faudra s'armer de patience ce week-end sur les routes. On attend beaucoup de monde pour le fameux chassé croisé des vacanciers. Bison Futé a classé la journée en noir dans le sens des départs, et en rouge dans le sens des retours. Le risque d'accident est aussi démultiplié. Pour faire de la prévention, la préfecture de la Dordogne, la gendarmerie et Vinci Autoroutes ont organisé une série d'ateliers sur l'aire du Manoire ce vendredi. Objectif : rappeler les règles de prudence.

Faire des pauses toutes les deux heures, ne pas utiliser son téléphone portable ou ne pas consommer d'alcool : des gendarmes étaient présents pour faire des piqures de rappel. Un simulateur a aussi permis aux automobilistes de tester l'utilité de la ceinture de sécurité et les bons gestes pour bien l'ajuster.

Les bénévoles de l'Association Maison Sécurité Routière Aquitaine ont rappelé les conseils en voiture : porter la ceinture de sécurité bien à plat, ne pas avoir d'objets dans ses poches pour éviter les blessures lors d'accident ou encore respecter les distances de sécurité. "Un simple jeu de clefs peut être traumatisant lors d'un accident" insiste le vice-président de l'association Mohamed-Ali Anfif.

Installé comme dans une voiture, la famille de Gilles a vécu en condition réelle l'impact d'un choc. "C'est impressionnant, c'est très violent, on le ressent dans tout le corps", témoigne le père de famille, arrivé de Lyon et qui effectuait sa troisième pause sur la route. Il pensait avoir expérimenté un accident à 30 km/h mais le test n'était qu'à 7 km/h. "On se rend compte qu'il faut bien ajuster sa ceinture", poursuit-il.

Les ouvriers autoroutiers étaient également présents pour inviter les automobilistes à la prudence quand ils interviennent sur un accident ou une panne. Depuis le début de l'année, quatre patrouilleurs sont morts sur les autoroutes. Chaque semaine en France, deux fourgons d'ouvriers autoroutiers sont percutés. Dans la majorité des cas, les conducteurs étaient distraits ou assoupis. Il faut aussi respecter la règle du corridor de sécurité : se déporter vers la gauche ou la droite pour s'éloigner des ouvriers en train de travailler.