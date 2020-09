Vidéo: privés de thés dansants, ils organisent un bal musette devant la préfecture du Pas-de-Calaid

Au même titre que les discothèques les repas et autres thés dansants sont interdits depuis le début de la crise sanitaire. Musiciens et aficionados ont improvisé un bal musette devant la préfecture du Pas-de-Calais pour réclamer la reprise de leurs activités.

Depuis le début du "déconfinement" le 11 mai dernier, les rassemblements festifs restent pour la plupart interdits. Comme les discothèques, les thés dansants et autres repas musicaux ne sont toujours pas autorisés. Or ils rassemblent de nombreux amateurs à longueur d'année et qui se retrouvent aujourd'hui démunis. Notamment dans les campagnes de la région Nord-Pas-de-Calais.

Les professionnels et leurs amateurs ont donc organisé une manifestation devant la préfecture du Pas-de-Calais à Arras. Plus qu'une manifestation, il s'agissait d'un bal musette improvisé qui a rassemblé une quinzaine de musiciens et près de 200 danseurs frustrés qui réclament la reprise de ces rendez-vous festifs.

"Les cours de danse ont obtenu l'autorisation de reprendre leurs activités, et nous on ne peut toujours pas danser le "madison" en respectant une distance de 2 mètres entre chaque danseur" constate avec une certaine amertume Cédric Depret qui anime des thés dansants autour de Humoeureuille dans le Pas-de-Calais.

La danse c'est toute notre vie....

Parmi les danseurs frustrés, Marc et Chantal ont fait le déplacement depuis Troyes dans l'Aube. 600 kms aller/retour, pour réclamer l'autorisation de reprendre leur activité favorite. "La danse c'était toute ma vie" témoigne Chantal. Avec son mari ils ont installé une salle de danse improvisée dans leur garage. "Mais ce qui nous manque, c'est l'ambiance".

C'est bon pour la santé et le moral

Pour de nombreux pratiquants, la danse est une sorte de thérapie. "Je souffre d'un affaiblissement des muscles, témoigne Jeanine qui est venue d'Amiens pour danser devant la préfecture d'Arras, mais quand je danse je reprends des forces"! Elle a fait le déplacement avec Nita qui a 79 ans et passe son temps à danser, "aujourd'hui je déprime, je ne peux plus rencontrer tous les amis que je me suis fait dans les thés dansants".

Ecouter: Jeanine et Nita sont venus d'Amiens pour participer à la manifestation Copier

Les deux retraitées sont privées de leur loisir depuis le mois de mars et ne savent plus comment occuper leur temps libre.

Une catastrophe économique et sociale

Les patrons de discothèques sont également au bord de la crise de nerf! Eux non plus n'ont toujours pas obtenu l'autorisation de rouvrir leurs établissements.

L'Antique est une institution à Béthune, l'endroit a de tout temps accueilli les habitués de la vie nocturne © Radio France - Claire Mesureur

Les patrons de boîte de nuit manifesteront à Paris ce samedi 12 septembre. "On est fermé depuis 7 mois, constate Morgan Dalle, le patron de l'Antique à Béthune, et nos salariés sont au chômage partiel depuis le mois de mars"! Les responsables d'établissements ont réclamé de pouvoir rouvrir sous forme de bars de nuit, en neutralisant leurs pistes de danse pour les remplacer par des espaces de simple consommation, mais les autorisations sont accordées au compte goûte et en fonction des départements.

Dans le Pas-de-Calais, le préfet vient de toute façon d'ordonner la fermeture de tous les établissements de nuit entre 00h30 et 6h00!