VIDÉO - Produire soi-même de l'électricité, c'est ce que fait ce couple de vendéens avec un ancien moulin à eau rénové

Sophie et son mari sont propriétaires de ce moulin depuis près de 20 ans.

Cugand, France

Ce couple de vendéen ne voit pas d'un mauvais œil l'augmentation du prix de l'électricité, ce 1er juin. Depuis mi-février, il produit lui-même de l'électricité grâce à un ancien moulin à eau transformé en mini-barrage hydroélectrique. Il est situé à côté de leur maison, en bord de Sèvre nantaise.

Un lourd investissement

Jean-François et Sophie Gréleaud vendent l'équivalent de l'alimentation de 24 maisons, soit 1 000 euros d'électricité par mois à EDF. C'est beaucoup, mais l'investissement était très élevé (100 000 euros) et sans aucune aide financière ou subvention. "On devrait avoir couvert le coût d'ici 9 ans", estime Sophie, co-propriétaire du moulin rénové.

C'est EDF qui fixe le prix auquel il achète leur production d'électricité. "Il nous donne un index, qui peut évoluer", continue-t-elle. L'augmentation de 5,9% du tarif d'EDF va donc augmenter leurs revenus, "mais loin de 5,9% je pense, vraiment en-dessous", souligne Sophie.