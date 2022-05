VIDÉO - Profession : infirmier sapeur-pompier en Haute-Savoie

France Bleu est aux cotés des sapeurs-pompiers toute cette journée de mercredi. Les sapeurs-pompiers recherchent des volontaires partout en France. Découvrez une profession et une passion : infirmier sapeur-pompier avec Valentin Tréboz de la caserne de Vétraz-Monthoux (Haute-Savoie).

Et si vous deveniez pompier volontaire ? Être pompier volontaire c’est servir une institution essentielle et s’ouvrir à une carrière prestigieuse. France Bleu s’implique auprès de la fédération des pompiers toute la journée : objectif 200.000 pompiers-volontaires ! Ils sont actuellement 197.000. Dès 18 ans et au-delà de 50 ans, femme ou homme, tout le monde peut s’engager.

Portrait : infirmier sapeur-pompier professionnel et volontaire, en Haute-Savoie

Sur France Bleu Pays de Savoie, gros plan sur le métier d'infirmier sapeurs-pompiers, cela peut susciter des vocations. Découvrez le portrait de Valentin Treboz : il est pompier professionnel et volontaire dans la caserne de Vétraz-Monthoux dans le genevois français, en Haute-Savoi).

Valentin Treboz s'est engagé comme pompier volontaire en même temps qu'il commençait l'institut de formation de soin d'infirmier. Rapidement, il a voulu lier ces deux passions.

"Il est vrai que je vis à 300% pour ma profession et pour ma passion"

Aujourd'hui, Valentin est infirmier sapeur pompier avec des horaires de bureau et il est aussi pompier volontaire sur le terrain. "Je suis un réel technicien. J'adore les soins pré-hospitaliers et c'est vrai que pour conserver ces techniques, j'ai besoin de conserver cette activité de volontaire". Cette vie d'engagement l'a conduit récemment jusqu'à la frontière polonaise, une mission pour soutenir les réfugiés ukrainiens, en ouvrant un dispensaire de soin. "L'image qui me reste, ce sont ces femmes et enfants qui traversent la frontière avec, comme souvenir d'une vie entière, une seule petite valise". Une mission humainement riche, complexe et difficile, comme ce métier de sapeurs pompier conclut Valentin.

Écoutez , pompier volontaire et professionnel : un engagement, une passion Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Journée spéciale sur France Bleu, les rendez-vous :