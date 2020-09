VIDÉO - Coronavirus : restaurateurs, cafetiers et élus unis à Marseille contre les mesures du gouvernement

Plus d'un millier de professionnels de la restauration et d'élus se sont réunis ce vendredi matin devant le tribunal de commerce de Marseille pour dénoncer la fermeture des restaurants et bars dans la métropole décidée par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

L'union sacrée dans les Bouches-du-Rhône ! Les professionnels frappés par la fermeture des bars et des restaurants se sont rassemblés ce vendredi matin devant le tribunal de commerce de Marseille, entre le Vieux-Port et la préfecture. Les autres acteurs du monde économique étaient également là, les élus aussi. Tous disent "Non au reconfinement économique, laissez nous travaillez". Plus d'un millier de personnes au total, qui ont exprimé leur colère et demandent au gouvernement de faire marche arrière.

Un rassemblement qui fait suite à la tribune signée ce vendredi matin par Renaud Muselier (président de la Région PACA), Martine Vassal (présidente du Département et de la Métropole) et Michèle Rubirola (maire de Marseille) pour demander au gouvernement d'écouter les professionnels et de les laisser travailler.

Devant les grilles du tribunal de commerce, la deuxième adjointe de la ville, Samia Ghali, était aussi mobilisée pour manifester son mécontentement.

Renaud Muselier a annoncé qu'il allait déposer un référé devant le tribunal administratif. Avant cela, il s'est aussi rendu devant le tribunal de commerce de Marseille pour soutenir les professionnels.