VIDEO-"Quand ça va pas, c'est toujours la faute à l'Europe" regrette Christine Bousquet de la maison de l’Europe à Tours

Tours, France

Christine Bousquet dirige la maison de l'Europe à Tours. C'est la seule de la région Centre. Une association qui n'a de compte à rendre à personne même si "nous sommes en lien avec Bruxelles pour notre centre d'information Europe direct".

"Ce désintérêt des Français pour l'Europe, c'est quand même un peu la faute de nos politiques et des médias. Avec cet éternel discours : " tout ce qui ne va pas en France, c'est la faute à l'Europe et tout ce qui va bien ce serait grâce à nous les Français". Il faudrait inverser ce discours et rappeler tout ce que l'Europe fait pour notre vie quotidienne, ses subventions qui financent nos grandes infrastructures de transport comme le TGV, le tram de Tours aussi, financé avec plus de 40% de fonds européens et ça personne ne le sait.

Si on parle d'Europe, on ne parle pas des Européens. Nous, citoyens européens. Nous sommes 500 millions d'européens. Nous sommes la première puissance économique mondiale." Pour Christine Bousquet, l'Europe n'est pas qu'une technocratie enfermée à Bruxelles.

La maison de l'Europe vous attend à Tours au 97 boulevard Jean Royer.