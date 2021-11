VIDÉO - Quand le préfet de la Dordogne parle du côté Jacquou des Périgourdins

Frédéric Périssat quitte la préfecture de la Dordogne le 20 novembre pour devenir préfet de la Manche. Sur France Bleu Périgord, il est revenu ce mercredi matin sur ses origines périgourdines, son bilan, et le petit côté indomptable des Périgourdins.

"Pour un Périgourdin d'origine, certains le savent mais mes grands-parents étaient bergeracois et j'ai encore quelques cousins du côté d'Issac, c'est toujours un pincement au coeur mais une grande fierté d'aller servir dans un autre département", a déclaré Frédéric Périssat le préfet de la Dordogne pour sa dernière interview au micro de France Bleu Périgord. Il quittera ses fonctions le 20 novembre pour devenir préfet de la Manche.

Le coronavirus, le forcené du Lardin et Beynac

Ses trois ans en Périgord auront été marqués par des événements comme bien sûr la crise sanitaire, mais aussi la traque du forcené du Lardin ou encore le feuilleton politico-judiciaire du contournement de Beynac. France Bleu Périgord lui a demandé s'il avait été étonné par les résistances en Dordogne, quand un projet tente de se monter : "Ce qui est surprenant c'est le morcellement du territoire. J'ai été amusé par le Périgord vert, le noir, le pourpre, le blanc, et l'autre jour un acteur du territoire qui m'a dit : "Moi je suis du Périgord bleu". C'est l'illustration d'un département qui est très attaché, et c'est légitime, à sa richesse historique et culturelle, mais qui regarde d'un oeil un peu suspicieux la réussite du voisin ou le projet qui ne se fait pas chez lui".

"Ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'il faut vraiment énormément de détermination et d'engagement pour faire aboutir des aménagements qui ont un intérêt collectif certain", ajoute Frédéric Périssat : "Que ce soit des installations classées pour réaliser de l'enrobé pour avoir des routes de qualité, ou pour installer des unités de production d'énergies renouvelables, photovoltaïque, éoliennes, méthanisation. A chaque fois il faut une énergie considérable pour avoir un résultat".