VIDÉO - Quand un Youtubeur toulousain fait une immersion à l'hôpital Pierre Paul Riquet

La vocation d'un futur soignant peut-t-elle naître, en 2022, sur les réseaux sociaux ? Le CHU de Toulouse espère en tout cas que cette vidéo mettra en avant les soignants de l'hôpital Pierre Paul Riquet. Il a accepté que le Youtubeur toulousain Tibo InShape, aux huit millions d'abonnés, rencontre une partie de l’équipe de réanimation neurochirurgicale.

La vidéo d'une douzaine de minutes a été vue plus plus de 500.000 fois en moins de 24h. L'influenceur suit les soignants au plus près des patients et pose des questions, parfois très terre à terre, sur les soins prodigués. "C'est quoi ça ? c'est un écran pour jouer à la Xbox?", Elle est arrivée quand cette personne?", "Il faut être nu sous la blouse?", "On la met où la seringue?", demande l'influenceur toulousain aux équipes médicales.

Tibo InShape veut ainsi vulgariser le métier et, sans doute, créer des vocations dans un milieu qui manque cruellement de bras.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



La vidéo se termine par un exercice de simulation. Tibo InShape apprend à réanimer un patient (un mannequin) en arrêt cardiaque.