VIDÉO - Quatre avions Awacs arrivent à l'aéroport de Châteauroux

Ils sont très impressionnants et surtout très utiles pour l'Armée de l'Air. Quatre avions Awacs vont être stationnés à l'aéroport de Châteauroux. Deux appareils sont déjà arrivés.

Si vous levez la tête dans le ciel castelroussin ou que vous écoutez attentivement, vous n'allez sans doute pas les rater. Quatre avions Awacs de l'Armée de l'Air arrivent à l'aéroport de Châteauroux. Deux appareils sont déjà posés sur le tarmac et les deux autres devraient prochainement arriver. La venue de ces avions n'est pas une surprise, elle était annoncée depuis la fin janvier. Ces avions-radars sont stationnés en temps normal à la base aérienne d'Avord, dans le Cher. Mais d'importants travaux sont menés actuellement sur la piste. Il faut donc leur trouver une place ailleurs.

L'aéroport de Châteauroux remplit toutes les conditions pour accueillir ces Awacs

Le choix de l'aéroport de Châteauroux a été comme une évidence. "On avait besoin d'opérer à partir d'un aéroport qui a une longueur de piste suffisante pour faire décoller nos avions. La piste de Châteauroux ressemble beaucoup à celle de la base d'Avord", souligne le Lieutenant-Colonel Jean-Yves Pilast, commandant de la 36e escadre de commandement et de conduite aéroportés. Ces avions Awacs sont très impressionnants : 44 mètres en largeur, 44 mètres en longueur, 13 mètres de hauteur et 152 tonnes.

Les Awacs sont dotés de radars qui permettent de faire de l'analyse de signaux. "L'objectif est de donner à nos décideurs une situation exacte de ce qui se passe dans le ciel et des menaces potentielles", ajoute le Lieutenant-Colonel Jean-Yves Pilast.