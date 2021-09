VIDEO - Quel petit geste quotidien pour sauver la planète ? La réponse cinglante de Julien Doré

Julien Doré, invité de l'émission Love Collector.(photos validées par la maison de disque et l'artiste)

"Cette phrase du "petit geste du quotidien" a été savamment inventée par un système politique, qui depuis des décennies a fait le choix de nous culpabiliser au quotidien. Au point qu'on en finisse par dire "mais c'est quoi mon petit geste au quotidien ?", plutôt que d'entreprendre de grandes actions. Je pense que le cynisme se situe exactement là". Julien Doré est décidément bien plus qu'un chanteur, bien plus qu'un artiste déjà complet. Et ses mots très francs, au micro de France Bleu Gard Lozère, font le tour des réseaux sociaux depuis une semaine.